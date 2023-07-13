رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: تقنية الفيديو لم تتأثر إثر حريق قبل لقاء القمة

نشب حريق في استاد القاهرة قبل ساعات قليلة من استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وكشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة أن تقنية الفيديو لم تتأثر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وقال رئيس استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "اندلع حريق محدود للغاية نتيجة ماس كهربائي في التوصيلات الخاصة بأجهزة تقنية الفيديو وتعاملنا معها على الفور".

وأكمل "تأكدنا من عمل تقنية الفيديو دون تأثر بما حدث قبل مباراة بداية لقاء القمة".

ويدير المباراة تحكيميا محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكما رابعا.

والثنائي أحمد الغندور وأحمد حسام للفيديو.

وتفقد البنا حكم اللقاء عمل تقنية الفيديو قبل ساعات من بداية المباراة.

وأدار محمود البنا للأهلي في الدوري هذا الموسم 6 مباريات حقق خلالها الفوز 5 مرات وتعادل مرة.

بينما أدار للزمالك 4 مباريات، فاز فيها الأبيض مرتين وتعادل مثلهما.

وتوج الأهلي بلقب الدوري بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا، ويتربع على القمة برصيد 75 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.