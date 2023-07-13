كرة يد – الزمالك يتعاقد مع أحمد سامح

أتم الزمالك إجراءات التعاقد مع أحمد سامح لاعب منتخب مصر لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالنادي.

وانضم أحمد سامح لصفوف الزمالك قادما من نادي هليوليدو.

ووقع اللاعب صاحب ال21 عاما على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور المشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع أحمد وليد حارس مرمى البنك الأهلي لكرة اليد.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتألق أحمد وليد في المواسم السابقة وحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر قبل الماضي مع سبورتنج.

وساهم وليد في تتويج سبورتنج بلقب الكأس أمام الزمالك وقتها.

كما شارك وليد رفقة الأهلي في منافستي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويستعد الزمالك لتدعيم صفوف فريق كرة اليد استعدادا للموسم المقبل.

وكان الزمالك قد حسم لقبي السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الماضي.