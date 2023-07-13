كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

تُسحب مساء اليوم الخميس، القرعة الرسمية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وتُذاع فعاليات القرعة عبر منصات كاف وقنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وسيتم تقسيم 54 منتخبا على 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق، إذ ستقام التصفيات على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

ويتواجد منتخب مصر في المستوى الأول قبل القرعة بالتحديد في المركز الخامس ويسبقه كل من المغرب والسنغال وتونس والجزائر.

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ويتأهل منهم أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال، أما أصحاب أفضل 4 ممن يحتلون المركز الثاني سيخوضون مباريات ملحق فيما بينهم والفائز منهم سيتأهل للملحق العالمي

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا

فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

بذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.