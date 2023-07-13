سلة - أحمد مرعي: خمسة لاعبين سوبر فقط في مصر.. وهدفي مع الزمالك الموسم المقبل

يرى أحمد مرعي المدير الفني لفريق الزمالك لرجال كرة السلة، أن السلة المصرية تملك في الوقت الحالي خمسة لاعبين فقط يمكن القول أنهم "سوبر".

وأعرب مرعي عن استعداده للموسم المقبل من أجل تنافس الزمالك على الألقاب.

وقال مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عند تقييم موسم الزمالك يجب العودة للموسم الذي يسبقه، بعد تغيير المحترف ورحيل أنس أسامة ومن بعده مصطفى كيجو وإصابة مهاب ياسر، لذلك يجب أن أوجه التحية للاعبين والجهاز الفني".

وتابع "الزمالك وصل لشكل جيد جدا في النهاية رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق".

وكشف مرعي "تم التعاقد بشكل رسمي مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق وهو لاعب جيد ولديه خبرات، بالإضافة إلى علي هشام وهو ابن الزمالك السابق وهو سعيد بعودته".

وشدد مدرب الزمالك "مقارنة واقعة والتر هودج برحيله واللعب مع الأهلي وموقف كيجو غيرصحيحة من وجهة نظري".

وأوضح "هودج لاعب محترف والأهلي والزمالك من بين 25 نادي لعب لهم، بينما كيجو ابن من أبناء الزمالك ولم يلعب سوى للنادي لذلك الواقعة مختلفة تماما".

وواصل "هودج لاعب محترف ورحيله إلى الأهلي يجب ألا يحزن جماهير الزمالك لأنها طبيعة عمله وعندما حصل على عرض أكبر رحل من الأهلي، وإن كان هناك إمكانية لضمه سنفعل ذلك دون مشكلة ولكن نحن نريد استمرار أو جي مايو".

أما عن موقف المحترف فقال: "نادي الزمالك يسعى لإنهاء مشكلة مستحقات أو جي مايو خلال الساعات القليلة المقبلة، ونريد تحقيق ذلك لأنه لاعب رائع واندمج كثيرا مع الفريق ويرغب في الاستمرار".

وتابع "تواصلنا بشكل رسمي مع باسم الليثي وأبدينا رغبتنا وهو كذلك، ولكن لم نتقدم بعرض رسمي وبدأنا كجهاز فني للزمالك في مقارنة موقفه مع لاعبين آخرين وبعدها وقّع وانضم رسميا للاتحاد".

أما عن لائحة التعاقدات فأجاب "أرجو من اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة مراجعة لائحة التعاقدات التي تحدد لكل فريق عدد معين وفقا لترتيبه".

وأوضح "عندما كنت أقود الاتحاد حدثت لنا ظروف قهرية برحيل لاعبين وإصابة آخرين وكنا نحتاج لضم 3 أو 4 لاعبين ولكن اللائحة كانت تنص على ضم لاعب واحد فقط دون رسوم بصفتنا أبطال الدوري".

وأضاف "صدور ذلك القرار جاء بعد تعاقد الأهلي مع أهم أربعة لاعبين، من وجهة نظري لا يوجد لاعبين (سوبر) في مصر حاليا وأبرز ثلاثة سوبر ضمهم الأهلي بالفعل".

وشدد "الناس لا تريد أن تصدق أن قوة الدوري لا علاقة لها بقوة المنتخب ونعاني بسبب تلك المقولة، نحن نبتعد بعض الشيء في التصنيف العالمي، لذلك يجب أن يكون هناك إعداد قوي للمنتخب خلال عامين".

وكشف مرعي "بالنسبة لي كرة السلة المصرية بها خمسة لاعبين فقط يطلق عليهم لقب نجوم ويعلمون كيفية التعامل مع المدرب وكيفية الثبات الإنفعالي والتعامل مع الحكام والمدرب المنافس، وهم أنس أسامة وعاصم مرعي وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق، لديهم قيادة وثبات انفعالي، الآخرون جيدون ولكن ينقصهم بعض الأشياء".

وتابع "تفاجأت بجودة الدوري الليبي واستمتعت هناك، الدوري قريب من نظيره المصري ولكن الفارق هو الحضور الجماهيري الكبير هناك خاصة للفرق الأربعة الكبرى وهو ما يمنح مذاق مختلف".

أما عن الموسم المقبل فقال: "أرى أن الدوري المصري لا يزال الأهلي والاتحاد الأقرب بسبب امتلاك قائمة بجودة لاعبين أعلى، ونحن نسعى للاقتراب أكثر مثلما فعلنا مع نهاية الموسم المنقضي".

واختتم مرعي تصريحاته "نعم الزمالك أجبر على دخول فترة إحلال وتجديد، ولكن هو نادي بطولات والطبيعي ذلك هدفنا ولا يمكننا الاتفاق على المشاركة مع إعفائنا من مسؤولية المنافسة أيا كانت الظروف".

وحصد الزمالك وصافة كأس مصر بعد الخسارة من الأهلي في النهائي، وذلك بعد إقصاء الاتحاد من نصف النهائي.