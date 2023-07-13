مصدر من كاف يجيب عبر في الجول.. هل يبدأ الأهلي دوري الأبطال من دور المجموعات؟

الخميس، 13 يوليه 2023 - 13:39

كتب : محمد عبد العظيم

تتويج الأهلي

ترددت أنباء عن بداية النادي الأهلي مشواره في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بسبب مشاركته في دوري السوبر الإفريقي.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الوداد 3-2 بمجموع المباراتين

مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قال لـ FilGoal.com "حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد بداية دوري السوبر الافريقي، لذلك جميع الفرق المشاركة في دوري السوبر الإفريقي ستلعب من بداية البطولة سواء من الدور التمهيدي أو دور الـ32".

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وأوضح "من المنتظر أن يتم حسم موقف السوبر الافريقي في اجتماع الجمعية العمومية لـ كاف هذا الأسبوع، في حالة تعارض موعد بداية السوبر مع مواعيد دوري أبطال إفريقيا وقتها سيتم إعفاء الأندية من المشاركة في الأدوار الأولى".

مواعيددوريالأبطال والكونفدرالية

وأطلق كاف دوري السوبر الإفريقي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أغسطس 2022 على أن تبدأ البطولة بدءا من موسم 2023-2024.

البطولة المستحدثة سيطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأول مرة هذا العام.

كان مستهدفا أن تقام البطولة بين 24 فريقا من كافة أنحاء القارة وتبدأ بين أغسطس وتنتهي في مايو، وأن يحصد البطل 11 مليون دولار كمكافأة تتويج باللقب.

وبحسب التقارير فأن البطولة تقلص عدد المشاركين بها من قِبل كاف بداعي عدم وجود عقود رعاية كافية لدعم البطولة، إلى 8 على أن تبدأ بين 17 أكتوبر و30 نوفمبر المقبلين.

وستقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.

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