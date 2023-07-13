بينهم كريم وليد.. مصدر من فيوتشر لـ في الجول: انتهاء إعارة ثلاثي الأهلي

الخميس، 13 يوليه 2023 - 13:36

كتب : أحمد الخولي

كريم وليد - فيوتشر

انتهى مشوار ثلاثي الأهلي سعد سمير ومصطفى البدري وكريم وليد مع فيوتشر.

مصطفى البدري

النادي : فيوتشر

سعد سمير

النادي : فيوتشر

فيوتشر
الأهلي

وكان الثلاثي معارا من الأهلي لمدة موسمين وانتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر من فيوتشر لـ FilGoal.com: "تواجد كريم وليد وسعد سمير ومصطفى البدري في مران فيوتشر لوداع زملائهم بعد نهاية إعارتهم بنهاية الموسم الجاري".

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وتابع "تحدث كريم وليد مع علي ماهر وشكره على دوره الكبير خلال الفترة الماضية لاستعادة مستواه وظهوره بشكل يلفت أنظار الأهلي من جديد".

وأضاف "جمع كريم وليد متعلقاته ومن المتوقع عودته لتدريبات الأهلي قريبا".

وانضم الثلاثي سويا إلى فيوتشر في صيف 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وكان الأهلي قد حاول إعادة كريم وليد بقطع الإعارة بعد الموسم الأول ولكن تم الاستقرار على استكمال مشواره مع فيوتشر.

وحقق الثلاثي رفقة فيوتشر لقب كأس الرابطة بجانب التأهل لموسمين متتاليين إلى الكونفدرالية.

وشارك كريم وليد لاعب الوسط في 60 مباراة مع فيوتشر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف وحيد.

بينما سعد سمير قائد الفريق فقد شارك في 44 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

وأخيرا لعب مصطفى البدري 44 مباراة مع فيوتشر ونجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

ولم يتحدد موقف الأهلي من الثلاثي سواء بالاستفادة من خدماتهم أو إعارتهم من جديد.

فيوتشر الأهلي كريم وليد سعد سمير مصطفى البدري
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