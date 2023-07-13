اختر بنفسك - تشكيل الزمالك المثالي في القمة

يحل الزمالك ضيفا على الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 31.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة بين الفريقين بإدارة محمود البناء للقاء.

وتأكد غياب نبيل عماد لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة.

والآن يمكنك اختيار التشكيل المثالي للزمالك في القمة ومشاركة أصدقائك.