اختر بنفسك - تشكيل الزمالك المثالي في القمة
الخميس، 13 يوليه 2023 - 13:07
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 31.
ويستضيف استاد القاهرة المباراة بين الفريقين بإدارة محمود البناء للقاء.
وتأكد غياب نبيل عماد لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة.
والآن يمكنك اختيار التشكيل المثالي للزمالك في القمة ومشاركة أصدقائك.
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