خبر في الجول – جرجس مجدي معارا من إنبي إلى زد

الخميس، 13 يوليه 2023 - 11:56

كتب : عمرو نبيل

جرجس مجدي

يواصل نادي زد محاولاته لتعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وضمن زد صعوده للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد أن حسم صدارة مجموعة القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد أتم إجراءات التعاقد مع جرجس مجدي لاعب إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وحصل زد على توقيع جرجس مجدي بعدما أتم الاتفاق مع نادي إنبي بشان الحصول على خدمات اللاعب.

جرجس مجدي صاحب الـ27 عاما شارك مع إنبي خلال الموسم الحالي في 37 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن زد قد حصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي عقب جلسة مع اللاعب ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان مصدر من زد قد كشف لـ FilGoal.com عن اتفاق النادي مع شادي حسين لاعب الأهلي ليضمه أيضا بالموسم المقبل.

وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.

جرجس مجدي إنبي زد
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