مصدر من الأهلي لـ في الجول: انتهاء أزمة ديانج واللاعب جاهز للمشاركة أمام الزمالك

بات أليو ديانج جاهزا للمشاركة أمام الزمالك في مباراة قمة الدوري المؤجلة من الجولة 31.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك على استاد القاهرة في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الآن بات ديانج لائقا للمشاركة أمام الزمالك".

وأوضح "انتهت أزمة اللاعب المالي بعد وصول إفادة بانتهاء الإيقاف".

وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا من فيفا يفيد بإيقاف أليو ديانج لمدة ستة أشهر بسبب عدم دفع مستحقات وكيله المقدرة بـ 220 ألف دولار.

وتمكن ديانج من دفع المبلغ يوم الثلاثاء بشكل رسمي من أجل تجنب الإيقاف.

وانتظر اتحاد الكرة وصول خطاب جديد من فيفا يفيد برفع الإيقاف عن اللاعب من أجل السماح بمشاركته في المباريات.

وانضم ديانج إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك غدا الخميس، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

ويتسلم الأهلي درع الدوري يوم 19 يوليو خلال مواجهة حرس الحدود.