مروان عطية يغادر معسكر الأهلي بعد وفاة والده

الخميس، 13 يوليه 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مروان عطية

توفي صباح اليوم الخميس والد مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد غادر معسكر الأهلي لمباراة القمة من أجل المشاركة في صلاة الجنازة.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمنطقة سيدي شحاتة بكفر الدوار.

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بينما يقام العزاء مساء اليوم الخميس بنفس العنوان.

وتحرك مروان عطية من القاهرة متجها إلى كفر الدوار من أجل المشاركة في الجنازة.

وينعي FilGoal.com وفاة والد مروان عطية ويدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الخميس أمام الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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