مصدر من إنبي لـ في الجول: الزمالك استفسر عن موقف محمد حمدي

تواصل نادي الزمالك مع إنبي من أجل الاستفسار عن موقف محمد حمدي جناح الفريق الشاب.

محمد حمدي صاحب الـ20 عاما يلعب مع إنبي منذ بداية الموسم الجاري، ويشغل مركز الجناح الأيسر، والمهاجم المتأخر.

وقال مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "حدث تواصل بالفعل من الزمالك من أجل الاستفسار عن موقف محمد حمدي".

وكشف "لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن".

وأوضح "يتمسك نادي إنبي بتسويق اللاعب الشاب من أجل الاحتراف خارج مصر وهذا هو الموقف حتى الآن".

وخاض حمدي الموسم الجاري حتى الآن 26 مباراة صنع خلالها 4 أهداف.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن نادي إنبي يتفق حاليا مع شركة تسويق إسبانية، وذلك لجلب عروض احتراف أوروبية للثنائي محمد حمدي، وأحمد نادر حواش.

مصدر من إنبي كشف لـFilGoal.com بإن النادي يرفض بيع الثنائي إلى فرق مصرية، وذلك رغم وصول عروض بالفعل.

وتواجد حمدي في معسكر منتخب مصر الأخير تحت قيادة روي فيتوريا، ضمن 6 لاعبين تم تصعيدهم من منتخب الشباب للتواجد في تدريبات المنتخب الأول.