ذا أثليتك: سيغير حياته.. الاتفاق السعودي يعرض 4 أضعاف راتب هندرسون في ليفربول

يدرس جوردان هندرسون قائد ليفربول العرض المقدم من الاتفاق السعودي للانتقال لصفوف فريقه.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن هندرسون يميل نحو قبول عرض من الاتفاق في دوري المحترفين السعودي.

وأوضحت التقارير أن من المتوقع أن يتخذ هندرسون قرارا قريبا ، حيث يفكر الدولي الإنجليزي في العرض الذي سيغير حياته والذي من شأنه أن يضاعف راتبه في ليفربول أربع مراتب.

وأشارت التقارير إلى أن تعيين ستيفن جيرارد، زميل هندرسون السابق في ليفربول، الأسبوع الماضي كمدير فني جديد للاتفاق لعب دورا رئيسيا في سعي النادي السعودي وراء اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.

ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات مع النادي السعودي خلال الأيام السابقة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.