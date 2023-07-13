مواعيد مباريات الخميس 13 يوليو 2023.. قمة الدوري وقرعة تصفيات كأس العالم

يستضيف استاد القاهرة اليوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو 2023 مواجهة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.

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الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق الزمالك على استاد القاهرة في الثامنة والنصف مساء في المباراة المؤجلة من الجولة 31.

ويذاع اللقاء على قناتي أون تايم سبورتس 1 وأون تايم سبورتس 2.

وحسم الأهلي لقب الدوري إذ رفع رصيده إلى 75 نقطة من 29 مباراة.

بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.

قرعة كأس العالم

تستضيف دولة كوت ديفوار قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المستوى الأول رفقة منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار.

ويتم تقسيم المنتخبات على تسع مجموعات وتضم المجموعة ستة منتخبات.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، بينما هناك ملحق لصاحب أفضل مركز ثاني.