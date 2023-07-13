مونت كارلو: صراع فرنسي على قائد منتخب المغرب

الخميس، 13 يوليه 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

بيبي - رومان سايس

يحظى رومان سايس قائد منتخب المغرب وبشكتاش باهتمام العديد من الأندية الفرنسية.

ويمتد عقد سايس مع بشكتاش حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن لانس وليل دخلا في سباق التعاقد مع سايس خلال هذا الصيف.

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صحيفة "المنتخب" المغربية، ذكرت في وقت سابق أن سايس على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف مارسيليا.

وأوضحت التقارير أن موافقة الإسباني مارسيلينيو مدرب مارسيليا الجديد هي الخطوة الأخيرة لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن بيشكتاش طلب الحصول على 4 ملايين يورو فيما يرغب مارسيليا في دفع 2.5 مليون يورو لضم اللاعب.

وكشفت التقارير أن في حال موافقة مارسيلينو على ضم سايس فإن مبلغ 3 ملايين يورو سيكون كافي لينتقل قائدة المغرب إلى النادي الفرنسي.

وانضم سايس لصفوف بيشكتاش بداية الموسم الحالي قادما من ولفرهامبتون.

وخاض صاحب الـ 33 عاما 26 مباراة مع الفريق التركي في الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

وحقق سايس إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

سايس قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).

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