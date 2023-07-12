تقرير تونسي: الترجي لم يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع بلايلي

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

بلايلي - الجزائر

كشف تقرير تونسي حقيقة تقدم نادي الترجي بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن إدارة الترجي لم تقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع يوسف بلايلي نجم الفريق السابق.

وأوضحت التقارير أن كل ما تردد حول تقديم الترجي عرضا رسيما لضم بلايلي ليس صحيحا.

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موقع "لا جازيت دي فانك" الجزائري ذكر في وقت سابق أن بلايلي يقترب من فسخ تعاقده من ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأن نادي الترجي هو الأقرب لضم بلايلي رغم وجود عدة أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.

كما أضاف الموقع أن نادي مولودية وهران الجزائري يرغب في ضم نجمه السابق.

ورحل بلايلي عن صفوف الترجي في 2019 وانضم لصفوف الأهلي السعودي ومنه إلى قطر القطري وبريست الفرنسي، قبل أن يستقر مع أجاكسيو.

ولعب البالغ من العمر 31 عاما مع أجاكسيو هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الترجي التونسي يوسف بلايلي
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