بي بي سي: فولام يرفض عرض الهلال لضم ميتروفيتش

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

ميتروفيتش ضد واتفورد

رفض فولام عرضا مغريا من الهلال السعودي لضم ألكسندر ميتروفيتش حسبما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

ويمتد عقد ميتورفيتش مع فولام حتى صيف 2026.

وذكرت "BBC" أن فولام رفض عرضا من الهلال مقابل 30 مليون يورو من أجل شراء ميتروفيتش.

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وأوضحت التقارير أن الهلال سيقدم عرضا جديدا لفولام من أجل ميتروفيتش.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

وقاد فولام في منتصف العام للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 43 هدفا في 44 مباراة في دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) كرقم قياسي.

ورغم هدفيه في كأس العالم 2022 إلا إنه لم يستطع رفقة زملائه من عبور دور المجموعات لصالح البرازيل وسويسرا.

الهلال السعودي ميتروفيتش
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