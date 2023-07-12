كل ما يخص القمة - 4 معلقين والقنوات الناقلة والحكم والقوائم في لقاء الأهلي والزمالك

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بتعليق 4 معلقين عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري غدا الخميس، في مباراة قمة تحمل رقم 126.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة حتى الآن على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، وهي المؤجلة من الجولة الـ 21.

أما الزمالك ففاز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 33.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.

بعد مواجهة الزمالك، سيتبقى للأهلي 3 مؤجلات، يلعبها بعد نهاية مباراته في الجولة 34 والأخيرة أمام المقاولون العرب، وستأتي تلك المؤجلات أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري على الترتيب.

أما بالنسبة للزمالك، فمباراة الأهلي هي المؤجلة الوحيدة المتبقية له، قبل أن يواجه فاركو في الجولة الأخيرة يوم 16 يونيو لتنتهي منافسات الدوري بالنسبة له.

المعلقون

على قناة أون تايم سبورتس 1 يتواجد مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، فيما يتواجد حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.

وفي أون تايم سبورتس 2 يعلق أيمن الكاشف على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يعلق مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو.

ويستضيف استاد القاهرة هذه القمة.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الحكام

يدير المباراة محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكما رابعا.

والثنائي أحمد الغندور وأحمد حسام للفيديو.

وأدار محمود البنا للأهلي في الدوري هذا الموسم 6 مباريات حقق خلالها الفوز 5 مرات وتعادل مرة.

بينما أدار للزمالك 4 مباريات، فاز فيها الأبيض مرتين وتعادل مثلهما.

في الاستاد

كشف محمود القاضي مسؤول الشركة الإفريقية عبر قناة صدى البلد: "حضور الجماهير 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق".

وأضاف "فتح أبواب الاستاد في الرابعة عصرا وتغلق قبل بداية المباراة".

وعن بوابات الدخول للجماهير والمسؤولين:

جماهير الأهلي: الثالثة شمال – الدخول من بوابة صلاح سالم

جماهير الزمالك: الثالثة يمين – الدخول من بوابة طريق النصر

مسؤولو الأندية واتحاد الكرة والضيوف: المقصورة الرئيسية – الدخول من بوابة آل رشدان

الصحافة والإعلام: الدخول من بوابة الفروسية القريبة من الزهور

أما عن قائمة المحظورات لدخول الملعب أجاب القاضي: "لافتات مسيئة – شاحن الهاتف المحمول (باور بانك) – المواد القابلة للاشتعال (مزيل عرق وزجاجات الروائح)".

قائمة الزمالك

استعاد الزمالك الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر قبل مواجهة الأهلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد طارق – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حاتم سكر – عمر جابر

الوسط: محمد أشرف – شيكابالا – إبراهيما نداي – سيد عبد الله – أحمد سيد "زيزو" – عمرو السيسي – أحمد عبد الرحيم "إيشو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – محمد صلاح

قائمة الأهلي

تواجد أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي في معسكر الفريق الأحمر استعدادا للقاء الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ديانج تواجد في قائمة الفريق تحسبا لتسلم خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يفيد بانتهاء أزمته مع وكيله.

ولكن لم يتسلم ديانج خطاب فيفا حتى الآن وينتظر الأهلي الحصول عليه قبل القمة ليستطيع لاعبه التواجد في اللقاء.

المستدعاة للمعسكر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

في الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

في الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"

فيما تم استبعاد من القائمة كل من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأيمن أشرف وشادي حسين ورأفت خليل ومحمد أشرف وكريم الدبيس.

والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم في الدور الأول من الدوري، وانتهت القمة الأولى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.