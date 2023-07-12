خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

أجواء استاد القاهرة قبل انطلاق القمة بين الزمالك والأهلي

كشف محمود القاضي مسؤول الشركة الإفريقية موعد دخول الجماهير والمحظورات قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري على استاد القاهرة غدا الخميس في الثامنة والنصف مساءً.

وقال القاضي عبر قناة صدى البلد: "حضور الجماهير 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق".

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وأضاف "فتح أبواب الاستاد في الرابعة عصرا وتغلق قبل بداية المباراة".

وعن بوابات الدخول للجماهير والمسؤولين:

جماهير الأهلي: الثالثة شمال – الدخول من بوابة صلاح سالم

جماهير الزمالك: الثالثة يمين – الدخول من بوابة طريق النصر

مسؤولو الأندية واتحاد الكرة والضيوف: المقصورة الرئيسية – الدخول من بوابة آل رشدان

الصحافة والإعلام: الدخول من بوابة الفروسية القريبة من الزهور

أما عن قائمة المحظورات لدخول الملعب أجاب القاضي: "لافتات مسيئة – شاحن الهاتف المحمول (باور بانك) – المواد القابلة للاشتعال (مزيل عرق وزجاجات الروائح)".

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولي للإطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.

ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين أن تكون المباراة تحت شعار "شجع منتخب مصر و لا للتعصب".

كما اطمئن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر اقامتها غدا الخميس.

وأكد أشرف صبحي على ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة وخروجها بالصورة التي تعكس المستوى الكبير للكرة المصرية وريادتها مشيرا أن مباراة الأهلي والزمالك تظل مباراة قمة عربية وإفريقية ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.

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