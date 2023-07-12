هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

المقاولون والاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الاتحاد والمقاولون العرب بمسابقة الدوري.

وتعادل الاتحاد أمام المقاولون في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية ضمن الجولة 33 من المسابقة.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب إلى 44 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

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فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع.

تعادل الاتحاد أمام المقاولون عزز من فرص النادي المصري في الحصول على المركز الخامس بالموسم الحالي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة.

وصف المباراة

بدأ نادي المقاولون العرب المباراة بهجوم ضاغط على مرمى الاتحاد وأضاع أحمد عاطف فرصة تسجيل هدف مؤكد في الدقائق الأولى.

وأرسل الغني محمد الكرة لداخل منطقة الجزاء وسددها مصطفى إبراهيم بتسديدة على الطائر ولكن تصدى لها الحارس محمود أبو السعود بثبات.

وتوغل جون أوكلي بالكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها اللاعب مصطفى إبراهيم من على خط المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد عرقلة اللاعب أحمد بهاء للاعب أحمد فوزي داخل منطقة الجزاء لكنه عاد وألغاها بعد العودة لتقنية الفيدو.

وألغى حكم المباراة هدفا في الوقت القاتل بداعي تسلل جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

المقاولون العرب الاتحاد السكندري الدوري المصري
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