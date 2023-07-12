تواجد ديانج.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي ضد الزمالك

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 22:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - منتخب السويس - ديانج

تواجد أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي في معسكر الفريق الأحمر استعدادا للقاء الزمالك غدا الخميس.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في استاد القاهرة لملاقاته ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ديانج تواجد في قائمة الفريق تحسبا لتسلم خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يفيد بانتهاء أزمته مع وكيله.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة

ولكن لم يتسلم ديانج خطاب فيفا حتى الآن وينتظر الأهلي الحصول عليه قبل القمة ليستطيع لاعبه التواجد في اللقاء.

وجاءت قائمة الأهلي المستدعاة للمعسكر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

في الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

في الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"

فيما تم استبعاد من القائمة كل من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأيمن أشرف وشادي حسين ورأفت خليل ومحمد أشرف وكريم الدبيس.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا للمرة الـ43 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ75 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا بـ59 نقطة.

وخاض الأهلي 29 مباراة أما الزمالك فخاض 32 مباراة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري تاريخ وكورافيا - وثائقي مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة انتهت في الدوري - الاتحاد (0) - (0) المقاولون العرب.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
تواجد ديانج.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي ضد الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
الألماني العاشر.. إنتر يضم بيسيك 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تاريخ وكورافيا - وثائقي مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة 41 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك 58 دقيقة | الكرة المصرية
"أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش ساعة | السعودية
السفارة البريطانية تستضيف ندوة بحضور مميز لـ Right to Dream ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا