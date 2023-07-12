تواجد ديانج.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي ضد الزمالك

تواجد أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي في معسكر الفريق الأحمر استعدادا للقاء الزمالك غدا الخميس.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في استاد القاهرة لملاقاته ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ديانج تواجد في قائمة الفريق تحسبا لتسلم خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يفيد بانتهاء أزمته مع وكيله.

ولكن لم يتسلم ديانج خطاب فيفا حتى الآن وينتظر الأهلي الحصول عليه قبل القمة ليستطيع لاعبه التواجد في اللقاء.

وجاءت قائمة الأهلي المستدعاة للمعسكر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: علي معلول- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني

في الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- أحمد قندوسي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل "كوكا"- محمد فخري

في الهجوم: محمد شريف- محمود عبد المنعم "كهربا"

فيما تم استبعاد من القائمة كل من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأيمن أشرف وشادي حسين ورأفت خليل ومحمد أشرف وكريم الدبيس.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا للمرة الـ43 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ75 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا بـ59 نقطة.

وخاض الأهلي 29 مباراة أما الزمالك فخاض 32 مباراة.