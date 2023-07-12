الألماني العاشر.. إنتر يضم بيسيك

أعلن نادي إنتر الإيطالي ضم المدافع الألماني يان أوريل بيسيك قادما من أرهوس الدنماركي حتى صيف 2028.

ودفع إنتر 7 ملايين يورو هي قيمة الشرط الجزائي لضم المدافع الذي يرتدي شارة قيادة منتخب ألمانيا للشباب.

ويُطلق على بيسيك لقب "الجبل المتحرك" ويبلغ طوله 196 سم.

وسيدفع إنتر 500 ألف يورو كحوافز مرتبطة بأداء اللاعب، وسيحصل نادي أرهوس على نسبة 5% من قيمة البيع المستقبلية.

ووُلد بيسيك في مدينة كولن الألمانية لأبوين من الكاميرون وترعرع في أكاديمية كولن ثم انضم لفريق رودا البرتغالي وفيتوريا جيماريش البرتغالي ثم انضم إلى أرهوس في 2021.

وأصبح يان عاشر ألماني يرتدي قميص النيراتزوري بعد هورست سيزمينيك وهانسي مولر وكارل هينيزه رومينيجيه ولوثار ماتيوس وأندريس بريميه ويورجن كلينسمان وماتياس سامر ولوكاس بودولسكي وروبن جوسينيس.

وبات بيسيك ثالث صفقة تنضم لصفوف إنتر بعد ماركوس تورام ودافيدي فراتيسي.

ورحل عن صفوف إنتر في الصيف الجاري مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر السعودي وصامويل مولاتيري إلى ساوسولو الإيطالي، وكذلك ميلان شكرينيار وإدين دجيكو وروبرتو جاليارديني بعد نهاية تعاقدهم حيث ارتدوا قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي وفنربخشة التركي ومونزا الإيطالي على الترتيب.