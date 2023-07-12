تاريخ وكورافيا - وثائقي مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة

إنجازات كثيرة حققها مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في أول موسم له مع الفريق الأحمر.

5 بطولات كاملة حققها المدرب السويسري مع الأهلي في 10 شهور، وهي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، والسوبر المصري مرتين.

ولكن قبل أن يتولى تدريب الأهلي هناك مسيرة طويلة ومليئة بالأحداث المثيرة مر بها مارسيل كولر سواء وقت أن كان لاعبا أو عندما انتقل للتدريب.

وهذا ما سوف تشاهده خلال فيلم وثائقي مارسيل كولر.

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