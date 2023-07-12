وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولي للإطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي .

ورافق وزير الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

ومن جانبه وجه وزير الرياضة رسالة لجماهير الفريقين أن تكون المباراة تحت شعار "شجع منتخب مصر و لا للتعصب ".

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كما اطمئن صبحي على جاهزية أرضية الملعب لاستقبال مباراة القمة والمقرر اقامتها غدا الخميس.

وأكد أشرف صبحي على ثقته في تقديم الفريقين لمباراة كبيرة وخروجها بالصورة التي تعكس المستوى الكبير للكرة المصرية وريادتها مشيرا أن مباراة الأهلي والزمالك تظل مباراة قمة عربية وإفريقية ويتابعها الملايين من المشجعين والمحبين لكرة القدم.

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