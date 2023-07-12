"أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

سيرجي سافيتش

"أرواح نشـأت على الذهـب" هكذا أعلن نادي الهلال تعاقده مع الصربي سيرجي سافيتش.

وانضم سيرجي سافيتش لصفوف الهلال قادما من لاتسيو الإيطالي.

سافيتش أصبح الصفقة الثالثة لنادي الهلال بعد الثنائي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي وروبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون.

أخبار متعلقة:
السفارة البريطانية تستضيف ندوة بحضور مميز لـ Right to Dream بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة

وبحسب فابريزو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الهلال أتم اتفاقه مع لاتسيو للحصول على خدمات سافيتش مقابل 40 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن سافيتش وقع على عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.

Imageالهلال تفوق على نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في ضم قائد لاتسيو خلال الانتقالات الجارية.

سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.

سافيتش الهلال السعودي
نرشح لكم
بي بي سي: فولام يرفض عرض الهلال لضم ميتروفيتش ديلي ميل: هندرسون لن ينتقل للدوري السعودي رغم إصرار جيرارد الرياضية السعودية: منع النصر من قيد اللاعبين رومانو: الصفقة تمت.. سافيتش إلى الهلال لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش تقرير: مدرب موناكو السابق يقود الشباب السعودي
أخر الأخبار
التجربة الثانية.. رامون دياز يصل البرازيل لتولي مهمة تدريب فاسكو دا جاما 9 ساعة | أمريكا
رومانو: عرض جديد من إنتر لضم لوكاكو من تشيلسي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
مونت كارلو: صراع فرنسي على قائد منتخب المغرب 9 ساعة | الوطن العربي
تقرير تونسي: الترجي لم يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع بلايلي 9 ساعة | الوطن العربي
بي بي سي: فولام يرفض عرض الهلال لضم ميتروفيتش 10 ساعة | السعودية
كل ما يخص القمة - 4 معلقين والقنوات الناقلة والحكم والقوائم في لقاء الأهلي والزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا