"أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش

"أرواح نشـأت على الذهـب" هكذا أعلن نادي الهلال تعاقده مع الصربي سيرجي سافيتش.

وانضم سيرجي سافيتش لصفوف الهلال قادما من لاتسيو الإيطالي.

سافيتش أصبح الصفقة الثالثة لنادي الهلال بعد الثنائي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي وروبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الهلال أتم اتفاقه مع لاتسيو للحصول على خدمات سافيتش مقابل 40 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن سافيتش وقع على عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.

الهلال تفوق على نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في ضم قائد لاتسيو خلال الانتقالات الجارية.

سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.