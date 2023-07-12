بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مطولة مع لاعبي فريقه قبل المران الجماعي الأخير استعدادا لمباراة القمة ضد الزمالك.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

وشارك أليو ديانج في مران الأهلي بشكل طبيعي استعدادا للمباراة في انتظار حل أزمة الإيقاف الخاصة به والتأكد من قانونية مشاركته في القمة.

وعقد ميشيل يانكون جلسة مع حراس مرمى الأهلي قبل بداية المران.

بينما استمر الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي في التدريبات المنفردة للتعافي من الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا، ويتربع على القمة برصيد 75 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.