قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي

عاد ثلاثي المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك من جديد استعدادا لمواجهة الأهلي.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

واستعاد الزمالك الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر قبل مواجهة الأهلي.

بينما استمر غياب نبيل عماد "دونجا" عن الزمالك بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد طارق – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حاتم سكر – عمر جابر

الوسط: محمد أشرف – شيكابالا – إبراهيما نداي – سيد عبد الله – أحمد سيد "زيزو" – عمرو السيسي – أحمد عبد الرحيم "إيشو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – محمد صلاح

وتوج الأهلي بلقب الدوري بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا، ويتربع على القمة برصيد 75 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.