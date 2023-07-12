انتهت في الدوري - الاتحاد (0) - (0) المقاولون العرب.. نقطة لكل فريق

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

الاتحاد - المقاولون العرب - عبد الرحمن خالد

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب.

لمتابعة مباراة الاتحاد والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي جراحة ناجحة لـ إسلام عيسى الإسماعيلي يعاقب عصام صبحي ومحمد بيومي بغرامة مالية ضخمة منافس الزمالك - المنستيري يضم صفقتين جديدتين لدعم وسط

ـــــــــــــــــــــــــــ

الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري تواجد ديانج.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي ضد الزمالك تاريخ وكورافيا - وثائقي مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة
أخر الأخبار
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري 23 دقيقة | الدوري المصري
تواجد ديانج.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي ضد الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
الألماني العاشر.. إنتر يضم بيسيك 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تاريخ وكورافيا - وثائقي مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة 42 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
"أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش ساعة | السعودية
السفارة البريطانية تستضيف ندوة بحضور مميز لـ Right to Dream ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا