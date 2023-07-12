جراحة ناجحة لـ إسلام عيسى

أجرى إسلام عيسى لاعب وسط نادي بيراميدز عملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.

إسلام عيسى النادي : بيراميدز بيراميدز

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن عيسى خضع لجراحة حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل.

وتعرض إسلام عيسى لهذه الإصابة في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

أوضح المنيري أنه تم تثبيت الكسر بمسامير في القدم خلال الجراحة، موضحا أن اللاعب من المنتظر أن يبدأ بعد أسبوعين برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للملاعب مجددا.

وخسر بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.