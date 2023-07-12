الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي

أتم نادي الوكرة القطري إجراءات التعاقد مع أحمد عبد المقصود صاحب الأصول المصرية.

ويحمل عبد المقصود الجنسيتين المصرية والقطرية.

وأعلن الوكرة تعاقده بشكل رسمي مع أحمد عبد المقصود لاعب السد والريان والدحيل السابق.

تعاقد الوكرة مع أحمد عبد المقصود جاء بعد أيام من إعلان ضم حمدي فتحي لاعب الأهلي بشكل رسمي.

ووقع حمدي فتحي على عقود انضمامه للنادي الوكرة لمدة 4 سنوات.

أحمد عبد المقصود صاحب الـ33 عاما مواليد مدينة الإسكندرية سبق له اللعب بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وحصل عبد المقصود على الجنسية القطرية بعدما التحق بفريق السد ومثل منتخب قطر.

وقال عبد المقصود عبر موقع ناديه عقب انضمامه بشكل رسمي: "سعيد بالانضمام لنادي الوكرة، وأنا مستعد لجميع التحديات المقبلة. أتمنى أكون عند حسن الظن، وأمثل إضافة حقيقية، وأحقق الأهداف المرجوة".

يذكر أن نادي الوكرة حجز مقعدا في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.