الإسماعيلي يعاقب عصام صبحي ومحمد بيومي بغرامة مالية ضخمة

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 20:27

كتب : أحمد الخولي

عصام صبحي - الإسماعيلي

الإسماعيلي عصام صبحي محمد بيومي الدوري المصري
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