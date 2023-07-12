منافس الزمالك - المنستيري يضم صفقتين جديدتين لدعم وسط

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي ضم هيثم ضو وفيصل المناعي لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

ويستعد المنستيري للمشاركة في البطولة العربية حيث يستهل مشواره في دور المجموعات بمواجهة الزمالك.

ووقع هيثم الضو الذي يشغل مركز لاعب الوسط الهجومي على عقد لمدة 5 مواسم.

وسبق للاعب الشاب أن تدرج في صفوف فريق شباب الترجي ومنتخب تونس.

وانضم فيصل المناعي لمدة موسمين ويشغل أيضا مركز صانع الألعاب قادما من فريق كونكارنو الصاعد للدرجة الثانية الفرنسية الموسم المقبل.

وضم الاتحاد المنستيري حتى الآن كل من السنغالي باباكار سار من الأولمبي الباجي وفرات سلطاني من الاتحاد التطواني ومحمد أمين بن عمور من المستقبل برجيش وشعيب صالحي من سيدي بوزيد والموريتاني ياسين الولي من نواذيبو.

وتضم المجموعة في البطولة العربية كل من الزمالك، والثنائي السعودي الشباب والنصر، والاتحاد المنستيري التونسي.

وتبدأ البطولة من مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وإليكم مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات:

الزمالك × الاتحاد المنستيري التونسي – 28 يوليو – ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

الزمالك × الشباب السعودي – 31 يوليو – ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

الزمالك × النصر السعودي – 3 أغسطس - ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس