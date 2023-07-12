بلدية المحلة لـ في الجول: نجهز الملعب لاستضافة مباريات الدوري.. و17 لاعبا مستمر معنا

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 20:00

كتب : رضا السنباطي

جمهور بلدية المحلة يحتفل بالهدف ضد دكرنس

أوضح حمادة علوي مدير الكرة لـ بلدية المحلة تجهيزات النادي لاستضافة ملعب البلدية مباريات الفريق في الدوري المصري الموسم المقبل.

وعاد البلدية لأضواء الدوري الممتاز من جديد بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية بعد تصدره مجموعة بحري عقب صراع شرس.

وقال مدير الكرة لنادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "ملعب بلدية المحلة جاهز لاستضافة مباريات الفريق في الدوري المصري، واستضاف من قبل مباريات في الدوري المصري والمسابقات الإفريقية".

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وأضاف "نعمل على تجهيز الملعب من أجل تقنية الفيديو وتجديد غرف الملابس وكذلك أرضية الملعب لتكون جاهزة للموسم الجديد".

وأكمل "استقررنا حتى الآن على بقاء 17 لاعبا من عناصر الفريق الأساسية".

وأتم "باقي اللاعبين الذين يستمر تعاقدهم مع النادي سيرحلون سواء بيع نهائي أو إعارة".

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

وخلال 30 مباراة حقق الفريق 16 انتصارا وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مرات فقط.

وتصدر وحيد محسن ترتيب هدافي الفريق في الدرجة الثانية برصيد 11 هدفا يليه إسلام سمير برصيد 8 ثم أحمد حسن برصيد 4 أهداف.

والآن نحن في انتظار دربي محتمل الموسم المقبل في الدوري المصري بين بلدية وغزل المحلة على استاد المحلة، إذا أفلت الغزل من صراع الهبوط هذا الموسم.

بلدية المحلة الدوري المصري حمادة علوي
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