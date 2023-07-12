وكيل فيراتي السابق يتهم سان جيرمان بحبس اللاعبين: يبتزونهم ويعتقدون أن كل شيء يُشترى

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

اتهم دوناتو دي كامبلي وكيل أعمال ماركو فيراتي السابق باريس سان جيرمان بحبس وابتزاز اللاعبين حال رغبتهم في الرحيل عن صفوفه.

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكان فيراتي قريبا من الانتقال إلى برشلونة في صيف عام 2017 في المقابل نجح سان جيرمان في ضم نيمار من الفريق الكتالوني وبقى اللاعب الإيطالي في صفوفه.

وتحدث وكيل فيراتي السابق لشبكة "ريليفو" الإسبانية قائلا: "في باريس، يُسجن اللاعبون ولا يفعلون أي شيء سوى ما يريده النادي، إنه سجن وهناك ابتزاز".

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وواصل "موقف سان جيرمان دائما هو الابتزاز، قررنا في ذلك الوقت الذهاب لبرشلونة لكن من الواضح أن الأمر لم يعجب ملاك النادي حتى أن ناصر الخليفي أخبرني أنه حال إصراري على حدوث الانتقال فإن فيراتي سيفسخ تعاقده معي وهو ما حدث".

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وأردف "أنا على يقين من أن فيراتي كان خائفا ولكنه لن يعترف بذلك، لكن هذا هو الحال".

وكان فيراتي غير وكيل أعماله من دوناتو دي كامبلي إلى مينو رايولا قبل عدة سنوات.

وأكمل وكيل فيراتي السابق حديثه "منذ يوم وصول فيراتي إلى النادي أصبح في السجن، عندما تحدثنا مع برشلونة اجتمع به مسؤولي سان جيرمان عدة مرات وأخبروه بنيتهم ضم نيمار وسيقومون بعمل مشروع حوله".

وشدد "إن عارضتهم يصبح كل شيء شخصيا".

وأردف "جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق لم يتوقف عن الاتصال بناصر الخليفي لكن الأخير لم يرد أبدا".

وأتم "تجربتي معهم سيئة للغاية إنهم يهتمون فقط بالمال، إنه ناد بلا روح، إنهم لا يسمحون له بالمغادرة لأنهم يعتقدون أن كل شيء قابل للشراء وأن بإمكانهم غزو العالم بالمال وحده لكننا رأينا بالفعل أن ذلك غير ممكن".

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

فيراتي سان جيرمان
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