تقرير: الوداد يتمم اتفاقه مع مدرب اتحاد العاصمة

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة - نهضة بركان

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقاد بن شيخة نادي اتحاد العاصمة الجزائري لتحقيق لقب البطولة الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن الوداد أتم اتفاقه مع عبد الحق بن شيخة وسيعلن عن التعاقد معه بشكل رسمي خلال أيام.

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وأوضحت التقارير أن بن شيخة سيقود الوداد خلال منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وكان التقرير ذاته قد أشار إلى إنهاء نادي الوداد علاقته التعاقديه مع البلجيكي سفين فاندنبروك بعد الخسارة من غريمه الوداد.

وأوضحت التقارير أن الناصيري قرر الاستعانة بمحمد مديحي المدرب المساعد بشكل مؤقت بدلا من فاندنبروك.

وودع الوداد بطولة كأس المغرب عقب الخسارة من الرجاء بهدف دون رد في نصف نهائي المسابقة.

وخاض فاندنبروك مع الوداد 11 مباراة خلال الموسم الجاري فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 2.

وفي تلك المدة خسر لقبي دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي والدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.

الوداد
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