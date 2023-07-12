مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الزمالك سلمنا درع الدوري.. وجلسة تصوير وداعية

تسلمت رابطة الأندية درع الدوري من نادي الزمالك تمهيدا ليحصل عليه الأهلي الذي توج بلقب موسم 2022-2023 رسميا.

وتحدث مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك سلمنا درع الدوري بالفعل".

وأردف المصدر في تصريحاته المقتضبة "أقمنا جلسة تصوير وداعية للدرع قبل تسليمه للمرة الأخيرة للفريق الفائز بالدوري وهو الأهلي قبل وضعه في المتحف".

وكانت رابطة الأندية نشرت اليوم الأربعاء صورا لدرع الدوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

رحلة 7️⃣4️⃣ عامًا تنتهي هذا الموسم 🫡 لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها 🎞️ للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية 🇪🇬 pic.twitter.com/T0LrCWLtSe — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 12, 2023

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت قبل عدة أيام عن تصميم درع جديد للدوري من قبل شركة إنجليزية وسيحصل عليه الفائز بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

واستخدم درع الدوري المصري القديم بنفس تصميمه لمدة 74 عاما.

ومن المقرر تسلم الأهلي درع الدوري عقب مواجهة حرس الحدود في الـ19 من شهر يوليو الجاري ضمن الجولة 33 من الدوري.