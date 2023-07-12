مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الزمالك سلمنا درع الدوري.. وجلسة تصوير وداعية

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 19:03

كتب : أحمد الخولي

درع الدوري - الأهلي

تسلمت رابطة الأندية درع الدوري من نادي الزمالك تمهيدا ليحصل عليه الأهلي الذي توج بلقب موسم 2022-2023 رسميا.

وتحدث مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك سلمنا درع الدوري بالفعل".

وأردف المصدر في تصريحاته المقتضبة "أقمنا جلسة تصوير وداعية للدرع قبل تسليمه للمرة الأخيرة للفريق الفائز بالدوري وهو الأهلي قبل وضعه في المتحف".

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وكانت رابطة الأندية نشرت اليوم الأربعاء صورا لدرع الدوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت قبل عدة أيام عن تصميم درع جديد للدوري من قبل شركة إنجليزية وسيحصل عليه الفائز بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

واستخدم درع الدوري المصري القديم بنفس تصميمه لمدة 74 عاما.

ومن المقرر تسلم الأهلي درع الدوري عقب مواجهة حرس الحدود في الـ19 من شهر يوليو الجاري ضمن الجولة 33 من الدوري.

الدوري المصري الأهلي رابطة الأندية
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