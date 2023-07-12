ديلي ميل: هندرسون لن ينتقل للدوري السعودي رغم إصرار جيرارد

سيستمر جوردان هندرسون قائد ليفربول في صفوف الريدز خلال الموسم المقبل بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرغب ستيفين جيرارد مدرب الاتفاق السعودي في التعاقد مع هندرسون.

ومن غير المرجح بحسب "ديلي ميل" أن ينتقل جوردان هيندرسون إلى الاتفاق السعودي.

وأوضحت التقارير أن هندرسون سيستمر في صفوف ليفربول خلال الموسم المقبل على الرغم من إصرار ستيفين جيرارد القوي.

ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات مع النادي السعودي خلال الأيام السابقة.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لـ أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.