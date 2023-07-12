كالتشيو ميركاتو: زميل إمام عاشور يقترب من ميلان

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

جوستاف إيزاكسين - إمام عاشور - ميتيلاند

توصل ميلان الإيطالي لاتفاق لضم الجناح جوستاف إيساكسين لاعب ميتيلاند الدنماركي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن ميلان توصل لاتفاق مع اللاعب وكذلك النادي لضم اللاعب الدنماركي الشاب مقابل 10 ملايين يورو.

وأشار التقرير أن ميلان لن ينهي صفقة ضم زميل إمام عاشور من أجل الانتظار لما ستسفر عنه المفاوضات لضم النيجيري صامويل تشيكويزي جناح فياريال الإسباني.

أخبار متعلقة:
رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش يويفا يوافق على مشاركة ميلان وأستون فيلا وبرايتون في البطولات الأوروبية بعد خوض دقيقة واحدة فقط.. ميلان يجدد تعاقد ميرانتي لموسم جديد على خطى كاكا ورونالدينيو.. ميلان يتعاقد مع جوهرة الأرجنتين

ويسعى ميلان لضم تشيكويزي إلا أن مغالاة الغواصات الصفراء في المطالب المادية حيث يريد الحصول على 35 مليون يورو للتخلي عن جناحه هو ما يعطل سير المفاوضات بين الناديين.

Ustyrlige Isaksen scorer hattrick i storsejr - TV 2

وربما في حال تعثر المفاوضات أو تأخرها يلجأ ميلان لضم الدنماركي خاصة مع بدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

إيساكسين سجل الموسم الماضي 22 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات في 45 مباراة.

الجناح البالغ 22 عاما خاض مع ميتيلاند 172 مباراة سجل 54 هدفا وصنع 29 في جميع المسابقات منذ 2018.

وفي حال انضم جوستاف بقيمة 10 ملايين يورو صوب ميلان سيكون أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي بالتساوي مع ينس كاجوسته الذي انتقل لريمس الفرنسي والنيجيري فرانك أونيكا الذي انضم لبرينتفورد الإنجليزي.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من: روبن لوفتس تشك ولوكا روميرو وماركو سبورتيلو بشكل نهائي، فيما اقترب من حسم صفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويقترب إمام عاشور من الانضمام للأهلي بعد 6 أشهر قضاها في صفوف الفريق الدنماركي. (طالع التفاصيل)

جوستاف إيزاكسين ميلان ميتيلاند
نرشح لكم
إنزاجي عن انتقال أونانا إلى يونايتد: هو لاعب في إنتر ونتوقع تواجده بالمعسكر وكيل فيراتي السابق يتهم سان جيرمان بحبس اللاعبين: يبتزونهم ويعتقدون أن كل شيء يُشترى "قائد شجاع".. إنتر يودع سمير هاندانوفيتش بعد مسيرة امتدت 11 موسما اجتمع مع إيمري مجددا.. باو توريس إلى أستون فيلا نوير يغيب عن افتتاح مباريات بايرن في الدوري الألماني أياكس يكشف تحديثا جديدا بشأن حالة فان دير سار تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تواجه أوكرانيا في بولندا كايسيدو: تشيلسي؟ لا أستطيع رفض ناد تاريخي وجميل
أخر الأخبار
إنزاجي عن انتقال أونانا إلى يونايتد: هو لاعب في إنتر ونتوقع تواجده بالمعسكر 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل فيراتي السابق يتهم سان جيرمان بحبس اللاعبين: يبتزونهم ويعتقدون أن كل شيء يُشترى 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: الوداد يتمم اتفاقه مع مدرب اتحاد العاصمة 30 دقيقة | الوطن العربي
التصنيفات وطريقة التأهل.. تعرف على كل شيء عن تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 47 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الزمالك سلمنا درع الدوري.. وجلسة تصوير وداعية 48 دقيقة | الدوري المصري
"قائد شجاع".. إنتر يودع سمير هاندانوفيتش بعد مسيرة امتدت 11 موسما ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: هندرسون لن ينتقل للدوري السعودي رغم إصرار جيرارد ساعة | السعودية
كالتشيو ميركاتو: زميل إمام عاشور يقترب من ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا