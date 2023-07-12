كالتشيو ميركاتو: زميل إمام عاشور يقترب من ميلان

توصل ميلان الإيطالي لاتفاق لضم الجناح جوستاف إيساكسين لاعب ميتيلاند الدنماركي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن ميلان توصل لاتفاق مع اللاعب وكذلك النادي لضم اللاعب الدنماركي الشاب مقابل 10 ملايين يورو.

وأشار التقرير أن ميلان لن ينهي صفقة ضم زميل إمام عاشور من أجل الانتظار لما ستسفر عنه المفاوضات لضم النيجيري صامويل تشيكويزي جناح فياريال الإسباني.

ويسعى ميلان لضم تشيكويزي إلا أن مغالاة الغواصات الصفراء في المطالب المادية حيث يريد الحصول على 35 مليون يورو للتخلي عن جناحه هو ما يعطل سير المفاوضات بين الناديين.

وربما في حال تعثر المفاوضات أو تأخرها يلجأ ميلان لضم الدنماركي خاصة مع بدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

إيساكسين سجل الموسم الماضي 22 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات في 45 مباراة.

الجناح البالغ 22 عاما خاض مع ميتيلاند 172 مباراة سجل 54 هدفا وصنع 29 في جميع المسابقات منذ 2018.

وفي حال انضم جوستاف بقيمة 10 ملايين يورو صوب ميلان سيكون أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي بالتساوي مع ينس كاجوسته الذي انتقل لريمس الفرنسي والنيجيري فرانك أونيكا الذي انضم لبرينتفورد الإنجليزي.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من: روبن لوفتس تشك ولوكا روميرو وماركو سبورتيلو بشكل نهائي، فيما اقترب من حسم صفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويقترب إمام عاشور من الانضمام للأهلي بعد 6 أشهر قضاها في صفوف الفريق الدنماركي. (طالع التفاصيل)