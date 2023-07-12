الدرجة الثانية - ياسر الكناني مديرا فنيا لـ كهرباء الإسماعيلية

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

ياسر الكناني

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعيين ياسر الكناني مديرا فنيا للفريق استعدادا للموسم المقبل في دوري القسم الثاني.

وقاد ياسر الكناني فريقي منتخب السويس والمنصورة في الموسم الماضي.

بينما أنهى كهرباء الإسماعيلية الموسم مع المدير الفني أحمد العجوز قبل رحيله إلى العمل كمدير للكرة في الإسماعيلي.

ثم تولى أحمد العجوز تدريب بورفؤاد بعد رحيله من الإسماعيلي.

الدرجة الثانية ياسر الكناني كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد أحمد العجوز يتولى تدريب بورفؤاد بين الإلغاء والتأجيل.. كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحسم مصير دوري المحترفين 9 أهداف وسيناريو خزعبلي.. المصرية للاتصالات آخر الصاعدين إلى دوري المحترفين دورة رباعية بين ثالث المحترفين و"الثاني ب" تقود إلى الممتاز.. المسابقات ترسل النظام إلى الأندية لافيينا يعلن تلقيا عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه الدرجة الثانية - المنصورة يتعاقد مع الدوماني لتدريب الفريق بالفوز على الاتصالات.. صعود بروكسي لدوري المحترفين
أخر الأخبار
أرسنال يتعادل في وديته الأولى مع نورنبيرج 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ربيعة: فزنا بالعلامة الكاملة الموسم الجاري.. واللاعبون أصدقاء داخل وخارج الملعب 6 دقيقة | الدوري المصري
بيان - "ثلاثية الإسماعيلي" تعلن إلغاء كل قرارات لجنة الحديدي.. وتكلف "الفنية" بحسم مصير الجمل 8 دقيقة | الدوري المصري
حسين الشحات: كهربا سبب تسجيلي للهدف الثاني أمام الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا ساعة | الدوري المصري
معلول: نتمنى التتويج بالدوري بلا هزيمة.. وجمهور الأهلي لا يحتاج لإشادة مني ساعة | الدوري المصري
محمد شريف: مستمر لآخر يوم في تعاقدي مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: ضم إمام عاشور؟ إذا حدث شيء جديد سنعلن عنه سريعا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي 4 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور