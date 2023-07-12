تنس - أنس جابر تقصي حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائي ويمبلدون

تأهلت التونسية أُنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون 2023 أحد بطولات الجراند سلام بالفوز على الكازاخية إيلينا ريباكينا حاملة اللقب.

ووصلت أُنس لنصف للمرة الثانية على التوالي، حيث خسرت نهائي النسخة الماضية من الكازاخية.

وفازت أُنس المصنفة السادسة على العالم بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة شهدت نتائج: 7-6 و4-6 و6-1.

🎾 انس جابر تحسم المجموعة الثانية وتعادل النتيجة مع إيلينا ريباكينا#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/bsj67NlGbC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2023

وستواجه أنس في نصف النهائي أريانا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم والتي تفوقت على الأمريكية ماديسون كييز بمجموعتين دون رد جاءت نتائجها: 6-2 و6-4.

وستقام المباراة يوم غد الخميس في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وسبق أن التقيت أُنس مع سابالينكا من قبل 4 مواجهات انتهت منها 3 بفوز الأخيرة مقابل واحد للتونسية.

المصنفة الثانية أرينا سابالينكا تتفوق على ماديسون كيز وتتقدم إلى نصف نهائي ويمبلدون 🎾#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/vvVC3ybbHx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2023

ولم تحقق أُنس من قبل بطولة جراند سلام، حيث وصلت لنهائي ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة وخسرت كلاهما العام الماضي.

وفي 2023 ودعت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وربع نهائي رولان جاروس.

وفي حال تُوجت أُنس باللقب ستكون أول عربية وإفريقية تتوج بلقب جراند سلام في التاريخ.