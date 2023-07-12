تنس - أنس جابر تقصي حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائي ويمبلدون

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

أنس جابر

تأهلت التونسية أُنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون 2023 أحد بطولات الجراند سلام بالفوز على الكازاخية إيلينا ريباكينا حاملة اللقب.

ووصلت أُنس لنصف للمرة الثانية على التوالي، حيث خسرت نهائي النسخة الماضية من الكازاخية.

وفازت أُنس المصنفة السادسة على العالم بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة شهدت نتائج: 7-6 و4-6 و6-1.

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وستواجه أنس في نصف النهائي أريانا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم والتي تفوقت على الأمريكية ماديسون كييز بمجموعتين دون رد جاءت نتائجها: 6-2 و6-4.

وستقام المباراة يوم غد الخميس في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وسبق أن التقيت أُنس مع سابالينكا من قبل 4 مواجهات انتهت منها 3 بفوز الأخيرة مقابل واحد للتونسية.

ولم تحقق أُنس من قبل بطولة جراند سلام، حيث وصلت لنهائي ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة وخسرت كلاهما العام الماضي.

وفي 2023 ودعت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وربع نهائي رولان جاروس.

وفي حال تُوجت أُنس باللقب ستكون أول عربية وإفريقية تتوج بلقب جراند سلام في التاريخ.

ويمبلدون تنس أنس جابر
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