محمود البنا حكما لقمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري.

ويلعب الأهلي والزمالك في الجولة 31 من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويدير المباراة محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكما رابعا.

والثنائي أحمد الغندور وأحمد حسام للفيديو.

وأدار محمود البنا للأهلي في الدوري هذا الموسم 6 مباريات حقق خلالها الفوز 5 مرات وتعادل مرة.

بينما أدار للزمالك 4 مباريات، فاز فيها الأبيض مرتين وتعادل مثلهما.

وتوج الأهلي بلقب الدوري بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا، ويتربع على القمة برصيد 75 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.