تقرير: بايرن يسعى لضم خيفرين تورام

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

ليليان تورام - ماركوس تورام - كيبرين تورام

يسعى بايرن ميونيخ لضم خيفرين تورام لاعب نيس الفرنسي هذا الصيف، حسب موقع فوت ميركاتو.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت قبل أيام أن ليفربول خط للمفاوضات مع فريق نيس الفرنسي للتعاقد مع تورام.

وأوضح تقرير فوت ميركاتو يوم الأربعاء أن توماس توخيل مدرب بايرن يريد ضم تورام.

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وأضاف التقرير أن نيس يريد 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، لكن لا أحد من الأندية المهتمة على استعداد لدفع مثل هذا المبلغ.

ويريد ليفربول دعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل كل من نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وجيمس ميلنر.

ومن ضمن اللاعبين الذين يرغب ليفربول في التعاقد معهم هو خيفرين تورام لاعب نيس الفرنسي، وذلك رغم ضم أليكسيس ماك أليستر.

صاحب الـ 22 عاما هو نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام والشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب فرنسا الحالي وإنتر.

تورام الصغير انتقل إلى نيس في 2019 قادما من موناكو.

وشارك تورام مع نيس خلال الموسم الحالي في 48 مباراة وسجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ولعب تورام مع منتخب فرنسا الأول مباراة واحدة كانت خلال شهر مارس الماضي ضد هولندا في تصفيات يورو 2024 وخلالها شارك لمدة دقيقة واحدة.

خيفرين تورام ليفربول نيس بايرن ميونيخ
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