العطار يستضيف الحكام في اتحاد الكرة لاستقبال شكاويهم

استقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عددا من الحكام المصريين بمختلف الدرجات صباح اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحاتهم وشكاويهم.

وخلال الاجتماع استقبل العطار شكاوي ومقترحات الحكام لنقلها لمجلس الإدارة لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها لتوفير جميع سبل النجاح للحكام.

ونقل العطار للحكام محاولات مجلس الإدارة وتحركاته الجادة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجارd>

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد قال لـ FilGoal.com: "سيصلنا 20 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، وسيتم تخصيص نصفهم (10 مليون) لحل الأزمة".

ماذا حدث؟

انتشرت رسالة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض الحكام المصريين، تحمل استغاثة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، وجاء نصها كالتالي:

نتقدم بشكوى أو استغاثة لعدم صرف المستحقات المتأخرة عن الموسم الحالي لجميع المسابقات من قطاعات وقسم رابع وثالث وثان والدوري الممتاز، وكأس الرابطة عن الموسم الحالي والموسم الماضي أيضا.

رغم وعود الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف المستحقات المتأخرة عده مرات، آخرهم قبل عيد الأضحى المبارك، لم يتم الصرف حتي الآن.

ونظرا لما عاناه معظم حكام مصر خلال هذا الموسم من مشقة سفر وخلافه مع غلاء المعيشة، فنحن نطالب سيادتكم بالتدخل السريع لوجود حلول لسداد مستحقات الحكام المتأخرة كاملة دون تجزئة.

مع العلم بوجود خبير أجنبي يتقاضي راتبه بالعملة الصعبة، ومع العلم أيضا بأنه يتم سداد مستحقات الحكام من الأندية ببداية كل موسم، فلماذا التأخير؟

جميع حكام مصر أداروا جميع المسابقات دون كلل أو ملل أو رفض أي مباراة طوال الموسم الحالي.

نطالب أيضا بإيجاد حلول للموسم القادم، بزيادة البدلات وإيجاد آلية صرف من الأندية كما كان في السابق أو نظام شهري ثابت.

ونحيط سيادتكم علما بأنه تقرر ذهاب مجموعة ممثلة من الحكام يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرا أمام مقر اتحاد الكرة المصري للمطالبة بحقوق الحكام المتأخرة.

موقف لجنة الحكام

قال مصدر من لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تابعنا بيان الحكام المنتشر على مواقع التواصل، وبصراحة لقد استنزفنا كل الطرق الممكنة مع مسؤولي اتحاد الكرة".

وأضاف "دائما ما نتحدث مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن تلك المستحقات. مديونية الحكام تصل لقرابة 27 مليون جنيه، وحكام الدوري الممتاز لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ الجولة 14".

وأوضح " لا يمكننا منع الحكام من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم فهؤلاء بشر ولهم أسر وحياة واحتياجات. كيف يمكننا محاسبتهم وهم لا يتقاضون مستحقاتهم"؟

واختتم المصدر "بعض الحكام يذهبون إلى المباريات على نفقتهم الشخصية، حين نرسل حكما من القاهرة لإدارة مباراة في الصعيد على سبيل المثال، فهذا ما يحدث".