العطار يستضيف الحكام في اتحاد الكرة لاستقبال شكاويهم

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة

استقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عددا من الحكام المصريين بمختلف الدرجات صباح اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحاتهم وشكاويهم.

وخلال الاجتماع استقبل العطار شكاوي ومقترحات الحكام لنقلها لمجلس الإدارة لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها لتوفير جميع سبل النجاح للحكام.

ونقل العطار للحكام محاولات مجلس الإدارة وتحركاته الجادة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجارd>

أخبار متعلقة:
الصفقة السادسة.. سان جيرمان ينجح في ضم لاعب إيطالي سنغالي بطل كوبا أمريكا وشارك في كأس العالم.. خوان بيتزي يتولى تدريب منتخب البحرين في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد قال لـ FilGoal.com: "سيصلنا 20 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، وسيتم تخصيص نصفهم (10 مليون) لحل الأزمة".

ماذا حدث؟

انتشرت رسالة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض الحكام المصريين، تحمل استغاثة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، وجاء نصها كالتالي:

نتقدم بشكوى أو استغاثة لعدم صرف المستحقات المتأخرة عن الموسم الحالي لجميع المسابقات من قطاعات وقسم رابع وثالث وثان والدوري الممتاز، وكأس الرابطة عن الموسم الحالي والموسم الماضي أيضا.

رغم وعود الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف المستحقات المتأخرة عده مرات، آخرهم قبل عيد الأضحى المبارك، لم يتم الصرف حتي الآن.

ونظرا لما عاناه معظم حكام مصر خلال هذا الموسم من مشقة سفر وخلافه مع غلاء المعيشة، فنحن نطالب سيادتكم بالتدخل السريع لوجود حلول لسداد مستحقات الحكام المتأخرة كاملة دون تجزئة.

مع العلم بوجود خبير أجنبي يتقاضي راتبه بالعملة الصعبة، ومع العلم أيضا بأنه يتم سداد مستحقات الحكام من الأندية ببداية كل موسم، فلماذا التأخير؟

جميع حكام مصر أداروا جميع المسابقات دون كلل أو ملل أو رفض أي مباراة طوال الموسم الحالي.

نطالب أيضا بإيجاد حلول للموسم القادم، بزيادة البدلات وإيجاد آلية صرف من الأندية كما كان في السابق أو نظام شهري ثابت.

ونحيط سيادتكم علما بأنه تقرر ذهاب مجموعة ممثلة من الحكام يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرا أمام مقر اتحاد الكرة المصري للمطالبة بحقوق الحكام المتأخرة.

موقف لجنة الحكام

قال مصدر من لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تابعنا بيان الحكام المنتشر على مواقع التواصل، وبصراحة لقد استنزفنا كل الطرق الممكنة مع مسؤولي اتحاد الكرة".

وأضاف "دائما ما نتحدث مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن تلك المستحقات. مديونية الحكام تصل لقرابة 27 مليون جنيه، وحكام الدوري الممتاز لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ الجولة 14".

وأوضح " لا يمكننا منع الحكام من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم فهؤلاء بشر ولهم أسر وحياة واحتياجات. كيف يمكننا محاسبتهم وهم لا يتقاضون مستحقاتهم"؟

واختتم المصدر "بعض الحكام يذهبون إلى المباريات على نفقتهم الشخصية، حين نرسل حكما من القاهرة لإدارة مباراة في الصعيد على سبيل المثال، فهذا ما يحدث".

اتحاد الكرة وليد العطار الحكام المصريين
نرشح لكم
محمود البنا حكما لقمة الأهلي والزمالك في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول تطورات الغرامة المستحقة للزمالك الشروق الجزائرية: شيتة يوافق على عرض الزمالك رغم المفاوضات الأوروبية نهاية رحلة 74 عاما.. رابطة الأندية تعلن تسليم درع الدوري للمرة الأخيرة ومصيره النهائي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات الأهلي والوداد بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أبو جبل: كنت أتمنى الرحيل عن الزمالك من الباب الكبير ولكن هناك أشخاص لم يرغبوا في ذلك عامر حسين: كأس مصر قد يستأنف بالموسم المقبل.. وموعد بداية الدوري الجديد
أخر الأخبار
محمود البنا حكما لقمة الأهلي والزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بايرن يسعى لضم خيفرين تورام 39 دقيقة | ميركاتو
العطار يستضيف الحكام في اتحاد الكرة لاستقبال شكاويهم 51 دقيقة | الكرة المصرية
بطل كوبا أمريكا وشارك في كأس العالم.. خوان بيتزي يتولى تدريب منتخب البحرين ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد 2 ساعة | الدرجة الثانية
الصفقة السادسة.. سان جيرمان ينجح في ضم لاعب إيطالي سنغالي 2 ساعة | ميركاتو
مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول تطورات الغرامة المستحقة للزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا