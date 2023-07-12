بطل كوبا أمريكا وشارك في كأس العالم.. خوان بيتزي يتولى تدريب منتخب البحرين

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تعيين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربا جديدا لمنتخب البحرين.

وأشار الاتحاد البحريني إلى أن بيتزي سيصل البحرين خلال النصف الثاني من شهر يوليو لتوقيع العقود بشكل رسمي.

صاحب الـ 55 عاما قاد منتخب تشيلي من قبل للتتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2015.

وسبق لبيتزي وأن عمل في المنطقة العربية ودرب منتخب السعودية منذ عام 2017 وحتى 2019 وقاده للمشاركة في كأس العالم 2018.

المحطة الأخيرة لبيتزي كان مع نادي الوصل الإماراتي في الموسم الماضي وأنهى الدوري في المركز الرابع.

المحطة الأبرز لبيتزي كانت مع منتخب تشيلي ونادي فالنسيا الإسباني.

ويستعد منتخب البحرين للمشاركة في كأس آسيا خلال شهر يناير المقبل والذي سيقام في قطر.

وسيلعب منتخب البحرين في المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن.