بطل كوبا أمريكا وشارك في كأس العالم.. خوان بيتزي يتولى تدريب منتخب البحرين

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

بيتزي - السعودية - كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تعيين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربا جديدا لمنتخب البحرين.

وأشار الاتحاد البحريني إلى أن بيتزي سيصل البحرين خلال النصف الثاني من شهر يوليو لتوقيع العقود بشكل رسمي.

صاحب الـ 55 عاما قاد منتخب تشيلي من قبل للتتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2015.

أخبار متعلقة:
سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك الصفقة السادسة.. سان جيرمان ينجح في ضم لاعب إيطالي سنغالي مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول تطورات الغرامة المستحقة للزمالك

وسبق لبيتزي وأن عمل في المنطقة العربية ودرب منتخب السعودية منذ عام 2017 وحتى 2019 وقاده للمشاركة في كأس العالم 2018.

المحطة الأخيرة لبيتزي كان مع نادي الوصل الإماراتي في الموسم الماضي وأنهى الدوري في المركز الرابع.

المحطة الأبرز لبيتزي كانت مع منتخب تشيلي ونادي فالنسيا الإسباني.

ويستعد منتخب البحرين للمشاركة في كأس آسيا خلال شهر يناير المقبل والذي سيقام في قطر.

وسيلعب منتخب البحرين في المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن.

البحرين خوان أنطونيو بيتزي
نرشح لكم
رومانو: رودريجو مورينو يقترب من الانتقال للريان القطري العربي القطري يضم المساكني بشكل نهائي بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. تغريم فراس شواط زميل مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري القطري مصرع الأمل الأخير.. الوداد يغادر كأس المغرب بخسارة الدربي أمام الرجاء من أجل كأس العالم 2026.. باولو بينتو يتولى تدريب الإمارات سجل وطُرد في 18 دقيقة.. محمود صابر يشعل نهائي المنتخب الأولمبي بالطريقتين تقرير مغربي: أولمبيك آسفي حدد بديل طارق مصطفى
أخر الأخبار
تقرير: بايرن يسعى لضم خيفرين تورام 5 دقيقة | ميركاتو
العطار يستضيف الحكام في اتحاد الكرة لاستقبال شكاويهم 17 دقيقة | الكرة المصرية
بطل كوبا أمريكا وشارك في كأس العالم.. خوان بيتزي يتولى تدريب منتخب البحرين ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد ساعة | الدرجة الثانية
الصفقة السادسة.. سان جيرمان ينجح في ضم لاعب إيطالي سنغالي ساعة | ميركاتو
مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول تطورات الغرامة المستحقة للزمالك ساعة | الدوري المصري
أحمد العجوز يتولى تدريب بورفؤاد 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا