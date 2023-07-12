في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك

لا يزال موقف أليو ديانج من المشاركة أمام الزمالك في الدوري غامضا.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا من فيفا يفيد بإيقاف أليو ديانج لمدة ستة أشهر بسبب عدم دفع مستحقات وكيله المقدرة بـ 220 ألف دولار.

وتمكن ديانج من دفع المبلغ يوم الثلاثاء بشكل رسمي من أجل تجنب الإيقاف.

وعلم FilGoal.com أنه بالرغم من ذلك، لن يمنح اتحاد الكرة الضوء الأخضر لمشاركة ديانج أمام الزمالك في الوقت الحالي.

وينتظر اتحاد الكرة وصول خطاب جديد من فيفا يفيد برفع الإيقاف عن اللاعب من أجل السماح بمشاركته في المباريات.

ومن جانب الأهلي علم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر ألا يغامر بمشاركة ديانج.

وينتظر الأهلي تأكيد من اتحاد الكرة برفع الإيقاف قبل الاعتماد على لاعب الوسط المالي.

ومن الوارد أن يستبعد الأهلي، ديانج من قائمة الفريق في مباراة القمة إذا لم يصل خطاب يفيد برفع الإيقاف بشكل رسمي.

وانضم ديانج إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك غدا الخميس، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

ويتسلم الأهلي درع الدوري يوم 19 يوليو خلال مواجهة حرس الحدود.