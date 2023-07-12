سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد

أعلن نادي السكة الحديد تعيين سامي الشيشيني كرئيس لقطاع الكرة بالنادي.

الشيشيني سيتولى المنصب بداية من الموسم المقبل وسيكون رئيسا للقطاع ومشرفا على الفريق الأول.

ويتولى أمير عزمي مجاهد تدريب السكة الحديد منذ الموسم الماضي.

ونجح عزمي في قيادة السكة الحديد لاحتلال المركز الثالث في مجموعة القاهرة والتأهل لدوري المحترفين.

ويستعد السكة الحديد لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 15 يوليو للمشركة في دوري المحترفين.