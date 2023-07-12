الصفقة السادسة.. سان جيرمان ينجح في ضم لاعب إيطالي سنغالي

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

شير ندور (الصورة من موقع سان جيرمان الرسمي)

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الأربعاء ضم الإيطالي السنغالي شير ندور في صفقة انتقال حر.

شير ندور

النادي : باريس سان جيرمان

بنفيكا
باريس سان جيرمان

وانتقل البالغ من العمر 18 عاما إلى الفريق الباريسي بعد نهاية عقده مع بنفيكا البرتغالي.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع شير ندور".

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وأضاف البيان "لاعب خط الوسط وقع عقدا مدته 5 سنوات مع النادي".

سيرتدي اللاعب القميص رقم 27 مع سان جيرمان.

وولد ندور لأب سنغالي وأم إيطالية، في مدينة بريشيا الإيطالية.

ولعب شير في صفوف منتخبات إيطاليا للفئات السنية المختلفة.

الصفقة هي السادسة لباريس خلال الأيام الأخيرة، بعد تعاقد بطل الدوري الفرنسي مع ميلان شكرينيار قادما من صفوف إنتر وماركو أسينسيو قادما من ريال مدريد ومانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة وكان إن لي لاعب ريال مايوركا ولوكاس هيرنانديز قادما من بايرن ميونيخ.

وذلك في أعقاب الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، الإسباني لويس إنريكي.

شير ندور باريس سان جيرمان بنفيكا
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