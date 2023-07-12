الصفقة السادسة.. سان جيرمان ينجح في ضم لاعب إيطالي سنغالي
الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 15:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الأربعاء ضم الإيطالي السنغالي شير ندور في صفقة انتقال حر.
شير ندور
النادي : باريس سان جيرمان
وانتقل البالغ من العمر 18 عاما إلى الفريق الباريسي بعد نهاية عقده مع بنفيكا البرتغالي.
وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع شير ندور".
وأضاف البيان "لاعب خط الوسط وقع عقدا مدته 5 سنوات مع النادي".
سيرتدي اللاعب القميص رقم 27 مع سان جيرمان.
وولد ندور لأب سنغالي وأم إيطالية، في مدينة بريشيا الإيطالية.
ولعب شير في صفوف منتخبات إيطاليا للفئات السنية المختلفة.
🔴 #WelcomeNdour 🔵July 12, 2023
الصفقة هي السادسة لباريس خلال الأيام الأخيرة، بعد تعاقد بطل الدوري الفرنسي مع ميلان شكرينيار قادما من صفوف إنتر وماركو أسينسيو قادما من ريال مدريد ومانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة وكان إن لي لاعب ريال مايوركا ولوكاس هيرنانديز قادما من بايرن ميونيخ.
وذلك في أعقاب الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، الإسباني لويس إنريكي.
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