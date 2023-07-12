مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول تطورات الغرامة المستحقة للزمالك

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 15:26

كتب : أحمد الخولي

كهربا

لا يزال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي يسعى لإنهاء مشكلة الغرامة المستحقة للزمالك.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أخطرت كهربا بموعد اجتماع لجنة التأديب يوم 3 أغسطس المقبل.

وكشف مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "ينتظر اللاعب مقدم التعاقد الخاص بالتجديد لمدة موسمين مع الأهلي بالإضافة لبعض المستحقات الأخرى من النادي حتى يكمل عليهم من أمواله الخاصة وما استطاع توفيره خلال الفترة الماضية لسداد غرامة الزمالك وإنهاء ذلك الملف".

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وكان الأهلي قد تقدم بملف قانوني كحيثيات لفيفا من أجل توضيح سبب عدم دفع غرامة كهربا.

وتابع المصدر "القضية محجوز عليها من قبل لجنة الانضباط في فيفا للحكم يوم 3 أغسطس".

وأوضح "لدينا حيثيات لمنح مهلة جديدة في الدفع ولكن من الأفضل إنهاء القصة ودفع الغرامة ليتفرغ كهربا للتركيز مع الأهلي".

ويأمل الأهلي في الحصول على مهلة جديدة، إذا لم يتم تسديد الغرامة حتى ذلك التوقيت.

وكان خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قال في حواره مع FilGoal.com أن كهربا يواصل في الوقت الحالي جمع مبلغ الغرامة بمساعدة ناديه ويستعد لسدادها وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

وشارك كهربا مع الأهلي منذ انتهاء فترة الإيقاف في 26 مباراة وخلالهم سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

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