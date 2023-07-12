أحمد العجوز يتولى تدريب بورفؤاد

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 15:03

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الإسماعيلي - أحمد العجوز

أعلن نادي بورفؤاد تعيين أحمد العجوز مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتولى العجوز حاليا منصب مدير الكرة بنادي الإسماعيلي.

وسيقود العجوز بورفؤاد للمشاركة في دوري الدرجة الثانية ب والمعادل للقسم الثالث بعد أن أنهى دوري الدرجة الثالثة في المركز الثاني بمجموعته.

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طرق الصاوي بدأ دوري الموسم الماضي في القيادة الفنية لبورفؤاد قبل أن يتولى أحمد الزير قيادة الفريق خلفا له.

وأسهم العجوز في استمرار الإسماعيلي بالدوري الممتاز في الموسم الحالي.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ 14 في الدوري برصيد 37 نقطة بعد الفوز على الداخلية في الجولة الماضية.

بورفؤاد أحمد العجوز
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