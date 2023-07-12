سكاي: الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لفولام من أجل ضم ميتروفيتش

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بالهدف أمام أرسنال

طلب الهلال السعودي ضم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام هذا الصيف، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الهلال عرض على فولام مبلغ 25 مليون جنيه استرليني من أجل شراء ميتروفيتش.

ولم يتضح موقف فولام من العرض إلى الآن.

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وينتهي عقد البالغ من العمر 28 عاما مع فولام في صيف 2026.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

وقاد فولام في منتصف العام للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 43 هدفا في 44 مباراة في دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) كرقم قياسي.

ورغم هدفيه في كأس العالم 2022 إلا إنه لم يستطع رفقة زملائه من عبور دور المجموعات لصالح البرازيل وسويسرا.

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