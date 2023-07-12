الشروق الجزائرية: شيتة يوافق على عرض الزمالك رغم المفاوضات الأوروبية

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

أسامة شيتة

أبدى أسامة شيتة لاعب اتحاد العاصمة الجزائري موافقته المبدئية على عرض نادي الزمالك.

ويرغب شيتة لاعب الوسط -26 عاما - في الانتقال إلى نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد شيتة مع اتحاد العاصمة الجزائري بنهاية الموسم الجاري إذ يتبقى مباراتين للفريق في الدوري.

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وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية وفقا لمصادرها أن أسامة شيتة قد وافق مبدئيا على عرض نادي الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن شيتة يمنح الأولوية للانتقال إلى الزمالك رغم تلقيه عديد العروض الفترة الماضية من فرق أوروبية.

وأوضح التقرير أن لوجانو السويسري هو أبرز العروض الأوروبية المقدمة للاعب.

ومن المنتظر وفقا لمصدر مقرب من اللاعب للصحيفة الجزائرية، سيوقع شيتة على عقود انتقاله للزمالك خلال الأيام المقبلة.

وينتهي تعاقد شيتة مع اتحاد العاصمة بنهاية الموسم الجاري في الجزائر ويتبقى له مباراتان مع الفريق في الدوري الجزائري.

ويرغب شيتة في خوض تجربة احتراف جديدة خارج الجزائر بعدما انتقل من مولودية الجزائر إلى اتحاد العاصمة في صيف 2017.

وحقق شيتة لقب النسخة الأخيرة من لقب الكونفدرالية مع اتحاد العاصمة ومن المقرر أن يواجه الفريق الجزائري، الأهلي المصري على لقب السوبر الإفريقي.

وسبق وأن حقق شيتة لقب الدوري الجزائري مرة وكأس الجزائر مرتين.

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